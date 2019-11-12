Фальсификации на выборах замечены в Бресте и Минске

Пачку бюллетеней пытались вбросить в урну для голосования в Бресте на участке № 37 на улице Луцкой, в Минске на ул. Гамарника в урне оказалось на 98 бюллетеней меньше, чем в протоколе.

Об этом сообщает в четверг Еврорадио.

Наблюдатель от «Право выбора» 12 ноября снял на видео девушку, которая хотела вбросить в урну пачку бюллетеней. Наблюдатель остановил ее и попросил показать бюллетени. Девушку не задержали, а председатель комиссии сказала ей покинуть участок.

В тот же день лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич заметил, что в урне для голосования находится 11 бюллетеней, тогда как в протоколе комиссии было записано число 109. Он написал заявление в милицию.

«12 ноября в 20.30 мне стало известно о фальсификации протокола избирательной комиссии участка № 571 на Гамарника, 10, по итогам первого дня досрочного голосования. В протоколе фигурирует цифра 109 проголосовавших, в то время как реально проголосовало 11 человек. Данную информацию может подтвердить Владимир Шило, который является наблюдателем на этом участке», - написал в заявлении Губаревич.

В заявлении лидер движения попросил провести проверку и возбудить уголовное дело по статьям 192 и 427 УК Беларуси.

Председатель общественного объединения «Белая Русь» в эфире Еврорадио предложил наказывать тех, кто фальсифицирует выборы, отрубанием «чего-нибудь».