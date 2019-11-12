ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фальсификации на выборах замечены в Бресте и Минске

13.11.2019 17:37 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Пачку бюллетеней пытались вбросить в урну для голосования в Бресте на участке № 37 на улице Луцкой, в Минске на ул. Гамарника в урне оказалось на 98 бюллетеней меньше, чем в протоколе.

Об этом сообщает в четверг Еврорадио.

Наблюдатель от «Право выбора» 12 ноября снял на видео девушку, которая хотела вбросить в урну пачку бюллетеней. Наблюдатель остановил ее и попросил показать бюллетени. Девушку не задержали, а председатель комиссии сказала ей покинуть участок.

В тот же день лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич заметил, что в урне для голосования находится 11 бюллетеней, тогда как в протоколе комиссии было записано число 109. Он написал заявление в милицию.

«12 ноября в 20.30 мне стало известно о фальсификации протокола избирательной комиссии участка № 571 на Гамарника, 10, по итогам первого дня досрочного голосования. В протоколе фигурирует цифра 109 проголосовавших, в то время как реально проголосовало 11 человек. Данную информацию может подтвердить Владимир Шило, который является наблюдателем на этом участке», - написал в заявлении Губаревич.

В заявлении лидер движения попросил провести проверку и возбудить уголовное дело по статьям 192 и 427 УК Беларуси.

Председатель общественного объединения «Белая Русь» в эфире Еврорадио предложил наказывать тех, кто фальсифицирует выборы, отрубанием «чего-нибудь».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пачку бюллетеней пытались вбросить в урну для голосования в Бресте на участке № 37 на улице Луцкой, в Минске на ул. Гамарника в урне оказалось на 98 бюллетеней...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы победители премии BELARUS BEAUTY AWARDS 2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика