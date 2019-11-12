У юных орнитологов из Слуцка победа в крупном «птичьем» конкурсе

Источник материала: Слуцк Город





2019 год проходит под знаком большого подорлика. В честь птицы-символа «Ахова птушак Бацькаўшчыны» целый год проводила разнообразные конкурсы. Один из них — конкурс сценарных разработок, победителем которого признали клуб «Крылатый дозор» средней школы №9 Слуцка.

В клубе «Крылатый Дозор» к проведению занятий относятся очень ответственно. Руководитель Жанна Александровна Валетко придумывает интересные формы работы с детьми: использует мультимедиа, организовывает игры, конкурсы.

– Занимаемся мы с детками разных возрастов, начиная с первоклашек. Я считаю, что обучение детей правильному общению с природой должно идти с первых дней жизни. Ведь важно научить ребенка бережно относиться к окружающей среде, помочь ему осознать свое место в мире, в котором мы живем, – отмечает Жанна Валетко.



