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У юных орнитологов из Слуцка победа в крупном «птичьем» конкурсе
13.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
2019 год проходит под знаком большого подорлика. В честь птицы-символа «Ахова птушак Бацькаўшчыны» целый год проводила разнообразные конкурсы. Один из них — конкурс сценарных разработок, победителем которого признали клуб «Крылатый дозор» средней школы №9 Слуцка.
В клубе «Крылатый Дозор» к проведению занятий относятся очень ответственно. Руководитель Жанна Александровна Валетко придумывает интересные формы работы с детьми: использует мультимедиа, организовывает игры, конкурсы.
– Занимаемся мы с детками разных возрастов, начиная с первоклашек. Я считаю, что обучение детей правильному общению с природой должно идти с первых дней жизни. Ведь важно научить ребенка бережно относиться к окружающей среде, помочь ему осознать свое место в мире, в котором мы живем, – отмечает Жанна Валетко.
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В честь птицы-символа «Ахова птушак Бацькаўшчыны» целый год проводила разнообразные конкурсы. Один из них — конкурс сценарных разработок, победителем которого...
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