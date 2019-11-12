ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У юных орнитологов из Слуцка победа в крупном «птичьем» конкурсе

13.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

У юных орнитологов из Слуцка победа в крупном «птичьем» конкурсе

2019 год проходит под знаком большого подорлика. В честь птицы-символа «Ахова птушак Бацькаўшчыны» целый год проводила разнообразные конкурсы. Один из них — конкурс сценарных разработок, победителем которого признали клуб «Крылатый дозор» средней школы №9 Слуцка.

В клубе «Крылатый Дозор» к проведению занятий относятся очень ответственно. Руководитель Жанна Александровна Валетко придумывает интересные формы работы с детьми: использует мультимедиа, организовывает игры, конкурсы.

– Занимаемся мы с детками разных возрастов, начиная с первоклашек. Я считаю, что обучение детей правильному общению с природой должно идти с первых дней жизни. Ведь важно научить ребенка бережно относиться к окружающей среде, помочь ему осознать свое место в мире, в котором мы живем, – отмечает Жанна Валетко.

У юных орнитологов из Слуцка победа в крупном «птичьем» конкурсе


МЛЫН.BY

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В честь птицы-символа «Ахова птушак Бацькаўшчыны» целый год проводила разнообразные конкурсы. Один из них — конкурс сценарных разработок, победителем которого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Лидой водитель фуры протаранил легковушку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика