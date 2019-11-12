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Плюс 30, пыльно, круглосуточная смена. Операторы зерносушилки рассказали о своей работе

13.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Иван Пастарнак, Алексей Мельников и Олег Моисеенко из СЗАО «Горы» заняли второе место среди бригад операторов зерносушильных установок.

 

Плюс 30, пыльно, круглосуточная смена. Операторы зерносушилки рассказали о своей работе
Уборочная кампания позади. Когда мы приехали на комплекс в Запрудье, на площадке лежала лишь небольшая гора кукурузы, которую здесь заканчивали сушить на зерно для ЧУПП «Прометей». Готовую продукцию из бункера сразу выгружали в самосвал. Фото Михаила Левцова

 

Сейчас на КЗСК-30 работает только Олег Моисеенко. Старший бригады — Иван Пастарнак — на своем постоянном месте (он трудится истопником в хозяйстве), а Алексей Мельников в составе ремонтной бригады работает на фермах СЗАО «Горы».

Еще пару деньков — и комплекс «уснет» до следующей уборочной. Но в этом сезоне установка потрудилась на славу. Так о своей «рабочей лошадке» отзывается Иван Иванович. И ему можно верить на слово: здесь, с утра до утра, он трудится уже 10 лет, с момента ввода комплекса в эксплуатацию. До этого шесть сезонов отработал на старой зерносушилке, поэтому и сравнивать есть с чем.

— Вообще, как подготовишь комплекс, такая и будет отдача, — продолжает рассказ бригадир. — В этом году ни разу не подвел. Всю наладку мы производим самостоятельно.

 

«Каждый агрегат проверяем до винтика. Если этого не сделать, то в самый неподходящий момент может случиться поломка. Счет идет на минуты. Хлебный конвейер такого не терпит».

 

Вот только помощники у бригадира меняются чуть ли не каждый год. Непростая это работа, как может показаться на первый взгляд. Если кому-то думается, что сиди себе да кнопки нажимай, то это далеко не так. Мало того что жара на комплексе, как правило, выше 30 градусов и смена длится 24 часа, так еще и пыльно, а помимо тяжелой работы руками надо постоянно бегать по лестничным пролетам на высоту с трехэтажный дом.

Правда, Олег Моисеенко в бригаде трудится уже второй год. И менять комплекс на другое место работы не собирается. Опыта уже поднабрался, с техникой управляется уверенно. Силы и желание продолжать общее дело есть. Глядишь, и покорится новый рекордный рубеж. Такие они, настоящие хранители золота хлебных полей.

 

Дмитрий Махомет


 
 
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  Иван Пастарнак, Алексей Мельников и Олег Моисеенко из СЗАО «Горы» заняли второе место среди бригад операторов зерносушильных установок.     Сейчас на КЗСК-30...
 
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