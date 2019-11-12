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В гости к сусликам! В Национальном музее-заповеднике в Несвиже разрабатывают тематические экологические маршруты

13.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Колония сусликов в Несвижском районе может быть признана самой крупной в Европе, сообщили на днях в программе «Минщина» на СТВ.

По мнению ученых, чтобы сохранить популяцию суслика и других редких грызунов (дикого хомяка и белки-летяги), к проблеме надо привлекать внимание. В Национальной академии наук регулярно проходят образовательные лекции. А в Несвижском музее-заповеднике искать необычного зверя вместе с туристами собираются во время экологических экскурсий.
Как сообщил тележурналистам директор Национального историко-культурного музея-заповедника “Несвиж” Сергей Климов, в замке к следующему летнему сезону подготовят и сувенирную продукцию. Гости дворцово-паркового ансамбля смогут приобрести мини-скульптуры и декоративную посуду с изображением редкого для Беларуси обитателя природы. 

По информации ctv.by и tvr.by


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Колония сусликов в Несвижском районе может быть признана самой крупной в Европе, сообщили на днях в программе «Минщина» на СТВ.
 
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