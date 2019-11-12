Девушка создает инсталляции из собственных волос, не только на голове

Источник материала: Tut.by

Килограммы металлической проволоки, воска и искусственных прядей — именно из этих «ингредиентов» 23-летняя художница из Кот-д'Ивуара Летиция Кай создает свои произведения. На одну такую инсталляцию уходит от 20 минут до двух часов, затем девушка фотографирует арт-объект и публикует его фотографии в Instagram.

За жизнью и творчеством Летиции следят более 250 тысяч подписчиков (среди ее поклонников Эмили Ратажсковски, Мэйси Уильямс и Натали Эммануэль), пишет spletnik.ru.













Из волос она уже делала телевизор, телефон, гантели, головы животных, цветы и даже части женского тела. Одним из главных источников вдохновения художницы является феминизм, поэтому часто она изображает обнаженных женщин, матку или грудь.

Кай вспоминает, что к пяти годам она научилась заплетать волосы своей мамы и сестры. Но вот свои натуральные вьющиеся волосы она смогла полюбить лишь шесть лет назад.

— Я хотела вернуться к своим африканским корням. Спустя годы эта любовь к плетению превратилась в искусство, и я стала создавать необычные фигуры из волос. Вначале я делала это, просто чтобы показать, что я могу. Но со временем все изменилось.

Я увидела, какое влияние мое творчество может оказать на людей, поэтому стала подходить к этому более серьезно. Я делаю это, чтобы транслировать сообщения о любви к себе, терпимости, равенстве и уважении. Чтобы попытаться улучшить мир, в котором я живу, — говорит девушка.







