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Приём граждан в Могилевском облисполкоме проведет Михаил Русый
13.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
В Могилевском областном исполнительном комитете 14 ноября 2019 г.с 9.00 прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц будет проводить помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Могилевской области Русый М.И.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам 326721, 327153.
Место проведения: управление по работе с обращениями граждан и юридических лиц Могилевского областного исполнительного комитета (ул.Первомайская, д.71, вход с площади Ленина).
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В Могилевском областном исполнительном комитете 14 ноября 2019 г.с 9.00 прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц будет проводить помощник...
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