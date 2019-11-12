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Приём граждан в Могилевском облисполкоме проведет Михаил Русый

13.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

В Могилевском областном исполнительном комитете 14 ноября 2019 г.с 9.00 прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц будет проводить помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Могилевской области Русый М.И.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам 326721, 327153.

Место проведения: управление  по работе с обращениями граждан и юридических лиц Могилевского областного исполнительного комитета (ул.Первомайская, д.71, вход с площади Ленина).

 
 
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В Могилевском областном исполнительном комитете 14 ноября 2019 г.с 9.00 прием граждан, их представителей, представителей юридических лиц будет проводить помощник...
 
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