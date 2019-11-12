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«Чувство гордости берёт, когда вспоминаю свою службу». В Минске проводили в запас военнослужащих

13.11.2019 17:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске торжественно отправили на «гражданку» лучших военнослужащих внутренних войск. Это больше сотни человек со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чувство гордости берёт, когда вспоминаю свою службу». В Минске проводили в запас военнослужащих

У них за плечами – срочная служба. А у многих – успешно сданный экзамен на краповый берет. Слова поздравления прозвучали от руководства войсковой части 54-48. Она – одна из четырех в столице, где готовят военных такого рода.

«Чувство гордости берёт, когда вспоминаю свою службу». В Минске проводили в запас военнослужащих

Напомним, в состав внутренних войск Беларуси входят специальные милицейские соединения и воинские части, отряды по охране особо важных государственных объектов и специальных грузов. А также спецназ.

«Чувство гордости берёт, когда вспоминаю свою службу». В Минске проводили в запас военнослужащих

Денис Демидович, военнослужащий внутренних войск:
Чувство гордости берет, когда вспоминаю свою службу в роте разведке. Служба запомнилась только с положительной стороны, много ярких моментов. Дома ждут родители, братья, крестник. Вот всех увижу, всех встречу.

«Чувство гордости берёт, когда вспоминаю свою службу». В Минске проводили в запас военнослужащих

Хазалбек Атабеков, заместитель командующего внутренними войсками Беларуси:
Что касается военнослужащих внутренних войск, когда они призываются, я им сразу говорю, что вам повезло, что вы попали во внутренние войска – это одно из лучших воинских формирований. По окончанию полутора или года службы, кому сколько положено, они в этом сами убеждаются. Во внутренних войсках созданы все условия для достойного прохождения службы.

«Чувство гордости берёт, когда вспоминаю свою службу». В Минске проводили в запас военнослужащих

Традиции с почестями провожать в запас лучших военнослужащих внутренних войск более 20 лет. За это время такой «знак качества» получили 2 600 человек. Многие из них и сегодня несут службу в МВД и системе обеспечения национальной безопасности.

Люди в материале: Хазалбек Атабеков, Денис Демидович
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске торжественно отправили на «гражданку» лучших военнослужащих внутренних войск. Это больше сотни человек со всей страны, сообщили в...
 
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