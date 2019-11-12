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«Чувство гордости берёт, когда вспоминаю свою службу». В Минске проводили в запас военнослужащих
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске торжественно отправили на «гражданку» лучших военнослужащих внутренних войск. Это больше сотни человек со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У них за плечами – срочная служба. А у многих – успешно сданный экзамен на краповый берет. Слова поздравления прозвучали от руководства войсковой части 54-48. Она – одна из четырех в столице, где готовят военных такого рода.
Напомним, в состав внутренних войск Беларуси входят специальные милицейские соединения и воинские части, отряды по охране особо важных государственных объектов и специальных грузов. А также спецназ.
Денис Демидович, военнослужащий внутренних войск:
Хазалбек Атабеков, заместитель командующего внутренними войсками Беларуси:
Традиции с почестями провожать в запас лучших военнослужащих внутренних войск более 20 лет. За это время такой «знак качества» получили 2 600 человек. Многие из них и сегодня несут службу в МВД и системе обеспечения национальной безопасности.
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Новости Беларуси. В Минске торжественно отправили на «гражданку» лучших военнослужащих внутренних войск. Это больше сотни человек со всей страны, сообщили в...
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