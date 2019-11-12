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Первые истребители прибыли в Беларусь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первая пара боевых истребителей Су-30СМ из запланированных 12 прибыла в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Буквально несколько часов назад они приземлились на аэродроме в Барановичах. Как отмечают в Минобороны, ВВС и войска ПВО белорусской армии получат мощный инструмент для обеспечения военной безопасности.
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Новости Беларуси. Первая пара боевых истребителей Су-30СМ из запланированных 12 прибыла в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Буквально...
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