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Первые истребители прибыли в Беларусь

13.11.2019 17:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первая пара боевых истребителей Су-30СМ из запланированных 12 прибыла в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые истребители прибыли в Беларусь

Буквально несколько часов назад они приземлились на аэродроме в Барановичах. Как отмечают в Минобороны, ВВС и войска ПВО белорусской армии получат мощный инструмент для обеспечения военной безопасности.

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Новости Беларуси. Первая пара боевых истребителей Су-30СМ из запланированных 12 прибыла в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Буквально...
 
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