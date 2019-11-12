Первые истребители прибыли в Беларусь

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первая пара боевых истребителей Су-30СМ из запланированных 12 прибыла в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Буквально несколько часов назад они приземлились на аэродроме в Барановичах. Как отмечают в Минобороны, ВВС и войска ПВО белорусской армии получат мощный инструмент для обеспечения военной безопасности.