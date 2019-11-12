В Минске Kia сбил 13-летнюю девочку, перебегавшую дорогу на «красный»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора и попала под машину.

По информации МВД, происшествие случилось утром 13 ноября. За рулем автомобиля Kia находился 27-летний водитель. Он ехал по Партизанскому проспекту со стороны улицы Ангарской в направлении улицы Центральной.

На регулируемом пешеходном переходе был совершен наезд на 13-летнюю девочку, которая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.



Фото: МВД

Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.

На место ДТП выбывали сотрудники ГАИ и медики. Проводится проверка по факту аварии.