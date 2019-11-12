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В Минске Kia сбил 13-летнюю девочку, перебегавшую дорогу на «красный»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора и попала под машину.
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На регулируемом пешеходном переходе был совершен наезд на 13-летнюю девочку, которая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.
На место ДТП выбывали сотрудники ГАИ и медики. Проводится проверка по факту аварии.
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Новости Беларуси. В Минске девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора и попала под машину. По информации МВД, происшествие случилось утром 13 ноября....
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