Анастасия Куличкова работает педагогом-психологом в детском саду, который находится в 50 метрах от избирательного участка, где произошло нарушение.





По какому-то совпадению председатель участковой избирательной комиссии — Татьяна Мосина — директор этого детского сада.





Анастасия Куличкова в этом году закончила 4 курс социально-педагогический факультет БрГУ имени А. С. Пушкина. Можете сами сравнить девушку на видео со снимками Анастасии.





















В учебно-педагогическом комплексе "Детский сад — начальная школа №1 г. Бреста", где работает Куличкова, рассказали, что её нет на рабочем месте. Не отвечает и телефон Татьяны Мосиной — её у нас не получилось найти ни в садике, ни на избирательном участке.





видео со вбросом , нас сразу перебили: "Это вам к Татьяне Алексеевне". Там, кстати, услышав о, нас сразу перебили: "Это вам к Татьяне Алексеевне".





Избирательный участок №37 находится в Брестском-Восточном округе, по которому выдвигается действующий депутат Палаты представителей Анатолий Дашко. Среди его оппонентов — оппозиционерка Анна Канюс из БСДП (Грамада).





Девушку с пачкой бюллетеней в руках заметил наблюдатель Юрий Ващенчук. Когда он остановил её, она уже вышла из кабинки для голосования и шла к ящику, чтобы вбросить бюллетени.









От его вопросов девушка растерялась. Она посмотрела в сторону членов избирательной комиссии, которые посоветовали ей уйти. Что она и сделала.





По словам Ващенчука, "Выйдите, выйдите!", которое можно услышать на видео, сказала девушке как раз председатель комиссии Татьяна Мосина.





Наблюдатель будет подавать заявление об этом инциденте в окружную избирательную комиссию.