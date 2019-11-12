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Страна должна знать своих "героев" - вычислили девушку с пачкой бюллетеней

13.11.2019 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еврорадио нашло вероятную фальсификаторшу-неудачницу, которая пыталась вбросить пачку бюллетеней на избирательном участке №37 в Бресте.

Страна должна знать своих "героев" - вычислили девушку с пачкой бюллетеней
Анастасия Куличкова работает педагогом-психологом в детском саду, который находится в 50 метрах от избирательного участка, где произошло нарушение.

По какому-то совпадению председатель участковой избирательной комиссии — Татьяна Мосина — директор этого детского сада.

Анастасия Куличкова в этом году закончила 4 курс социально-педагогический факультет БрГУ имени А. С. Пушкина. Можете сами сравнить девушку на видео со снимками Анастасии.





В учебно-педагогическом комплексе "Детский сад — начальная школа №1 г. Бреста", где работает Куличкова, рассказали, что её нет на рабочем месте. Не отвечает и телефон Татьяны Мосиной — её у нас не получилось найти ни в садике, ни на избирательном участке. 

Там, кстати, услышав о видео со вбросом, нас сразу перебили: "Это вам к Татьяне Алексеевне".

Избирательный участок №37 находится в Брестском-Восточном округе, по которому выдвигается действующий депутат Палаты представителей Анатолий Дашко. Среди его оппонентов — оппозиционерка Анна Канюс из БСДП (Грамада).

Девушку с пачкой бюллетеней в руках заметил наблюдатель Юрий Ващенчук. Когда он остановил её, она уже вышла из кабинки для голосования и шла к ящику, чтобы вбросить бюллетени. 


От его вопросов девушка растерялась. Она посмотрела в сторону членов избирательной комиссии, которые посоветовали ей уйти. Что она и сделала. 

По словам Ващенчука, "Выйдите, выйдите!", которое можно услышать на видео, сказала девушке как раз председатель комиссии Татьяна Мосина.

Наблюдатель будет подавать заявление об этом инциденте в окружную избирательную комиссию.
 
Теги: Брест
 
 
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Еврорадио нашло вероятную фальсификаторшу-неудачницу, которая пыталась вбросить пачку бюллетеней на избирательном участке №37 в Бресте.
 
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