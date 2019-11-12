ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

NEXTA: пришествие нового стиля

13.11.2019 17:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Что означает акция, которая собралась в Минске 8 ноября на призыв блогера Степана Путило (NEXTA), автора фильма «Лукашенко. Уголовные материалы»? Эту ленту на различных платформах уже посмотрели около 2 миллионов человек.

NEXTA: пришествие нового стиля
Это начало революции? Нет. Но это симптом прихода нового стиля, в политике в том числе.

Многие вспомнили опыт «молчаливых акций» 2011 года. Тоже был протест, организованный через социальные сети, тоже из-за границы. Но тогда был политический проект, был каскад акций.

Так же, как в этом году в Казахстане после президентских выборов, прошел каскад акций протеста, на которые люди выходили по призыву в социальных сетях эмигранта-оппозиционера Мухтара Аблязова.

А у блогера NEXTA — одна акция. Среди тех, кто организовывал акцию NEXTA, были и политические активисты. Именно они на площади 8 ноября анонсировали продолжение — следующую акцию 15 ноября.

Они, но не сам блогер. Он сам на следующую акцию не призывал и за нее не агитировал.

8 ноября он просто протестировал, как конвертируются сотни тысяч его подписчиков в соцсетях, зрителей его фильма, в прямое политическое действие, в активность офлайн.

Результат оказался не провальным, но и не триумфальным. Несколько сотен человек — это немало для отклика на призыв молодого человека, без политического опыта, обращающегося к жителям страны из-за границы. 

Но и немного в сравнении с огромной онлайн-аудиторией блогера и для сколь-нибудь значимых общественных последствий подобной акции.

В интервью «Свободе» он сформулировал один из выводов своего эксперимента: где же оказались самые грозные критики белорусской власти, писавшие комменты к его постам и роликам? Там же, где и были, — на своих диванах.

Блогер NEXTA в своих роликах, постах, в своем фильме, очень резок по отношению к белорусской власти. 

Однако сценарий акции, которая прошла по его призыву, был совсем не радикальным — «тусовка», обмен мнениями, раздача флаеров и призов. Словом, праздник, «движуха». 

Власть, правда, приняв «тусовку» за бунт, отчасти как с бунтом с ней и обошлась. Но замысел у организатора был иной.

А как же зубодробительный тон NEXTA онлайн? А там другая аудитория. Каждой аудитории — свой язык, онлайн — один, офлайн — другой.

Почти одновременно с акцией NEXTA в Минске прошел концерт российского репера Тимати. Собралось много людей, которым после концерта певец раздавал бургеры.

Некоторые в социальных сетках возмутились, противопоставив отсталую молодежь — поедателей бургеров Тимати — прогрессивным любителям NEXTA.

А такие ли они разные, а за разным ли они пришли? А не за драйвом ли пришли и туда и туда?

Кстати, NEXTA — не чисто молодежный феномен, это не Влад Бумага для политизированных. В аудитории его фильма о Лукашенко — 40% людей 35 лет и старше.

Но стилистика все же у него совсем иная, чем у героев общественного протеста 90-х — нулевых, даже начала десятых.

— А когда следующая акция?

— А зачем? Тест удался, все ясно.

— А когда про долой?

— На YouTube смотрите про долой.

Это не революция в старомодном смысле. Это революция против старомодных смыслов. И поэтому в известной растерянности и власть, и традиционная оппозиция, и многомудрые эксперты.

Это вот вообще что такое и с какой целью? — спрашивают они. 

Это молодое поколение. Оно никого не будет свергать, оно просто лишит смысла сегодняшний мир, который оно неизбежно унаследует.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что означает акция, которая собралась в Минске 8 ноября на призыв блогера Степана Путило (NEXTA), автора фильма «Лукашенко. Уголовные материалы»? Эту ленту на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рухнувшие полки, кривые плинтусы. Неудачи во время ремонта, которые выведут из себя кого угодно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика