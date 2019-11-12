NEXTA: пришествие нового стиля

Это начало революции? Нет. Но это симптом прихода нового стиля, в политике в том числе.





Многие вспомнили опыт «молчаливых акций» 2011 года. Тоже был протест, организованный через социальные сети, тоже из-за границы. Но тогда был политический проект, был каскад акций.





Так же, как в этом году в Казахстане после президентских выборов, прошел каскад акций протеста, на которые люди выходили по призыву в социальных сетях эмигранта-оппозиционера Мухтара Аблязова.





А у блогера NEXTA — одна акция. Среди тех, кто организовывал акцию NEXTA, были и политические активисты. Именно они на площади 8 ноября анонсировали продолжение — следующую акцию 15 ноября.





Они, но не сам блогер. Он сам на следующую акцию не призывал и за нее не агитировал.





8 ноября он просто протестировал, как конвертируются сотни тысяч его подписчиков в соцсетях, зрителей его фильма, в прямое политическое действие, в активность офлайн.





Результат оказался не провальным, но и не триумфальным. Несколько сотен человек — это немало для отклика на призыв молодого человека, без политического опыта, обращающегося к жителям страны из-за границы.





Но и немного в сравнении с огромной онлайн-аудиторией блогера и для сколь-нибудь значимых общественных последствий подобной акции.





В интервью «Свободе» он сформулировал один из выводов своего эксперимента: где же оказались самые грозные критики белорусской власти, писавшие комменты к его постам и роликам? Там же, где и были, — на своих диванах.





Блогер NEXTA в своих роликах, постах, в своем фильме, очень резок по отношению к белорусской власти.





Однако сценарий акции, которая прошла по его призыву, был совсем не радикальным — «тусовка», обмен мнениями, раздача флаеров и призов. Словом, праздник, «движуха».





Власть, правда, приняв «тусовку» за бунт, отчасти как с бунтом с ней и обошлась. Но замысел у организатора был иной.





А как же зубодробительный тон NEXTA онлайн? А там другая аудитория. Каждой аудитории — свой язык, онлайн — один, офлайн — другой.





Почти одновременно с акцией NEXTA в Минске прошел концерт российского репера Тимати. Собралось много людей, которым после концерта певец раздавал бургеры.





Некоторые в социальных сетках возмутились, противопоставив отсталую молодежь — поедателей бургеров Тимати — прогрессивным любителям NEXTA.





А такие ли они разные, а за разным ли они пришли? А не за драйвом ли пришли и туда и туда?





Кстати, NEXTA — не чисто молодежный феномен, это не Влад Бумага для политизированных. В аудитории его фильма о Лукашенко — 40% людей 35 лет и старше.





Но стилистика все же у него совсем иная, чем у героев общественного протеста 90-х — нулевых, даже начала десятых.





— А когда следующая акция?





— А зачем? Тест удался, все ясно.





— А когда про долой?





— На YouTube смотрите про долой.





Это не революция в старомодном смысле. Это революция против старомодных смыслов. И поэтому в известной растерянности и власть, и традиционная оппозиция, и многомудрые эксперты.





Это вот вообще что такое и с какой целью? — спрашивают они.





Это молодое поколение. Оно никого не будет свергать, оно просто лишит смысла сегодняшний мир, который оно неизбежно унаследует.



