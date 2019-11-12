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Названы победители премии BELARUS BEAUTY AWARDS 2019

Участие в премии BELARUS BEAUTY AWARDS проходит по заявительному принципу. Потенциальный номинант заполняет заявку на участие, после чего организаторы добавляют на сайт премии карточку участника с кратким описанием. Определение победителей проходит при помощи онлайн-голосования. В 2019 году голосование за номинантов прошло в период с 1 по 31 октября в 6 категориях: здоровье, фитнес, красота, мода, косметический продукт, специальные номинации. В 2019 году в премии приняло участие более 150 номинантов со всей страны, а общее число отданных голосов превысило 150 000.

Победители BELARUS BEAUTY AWARDS 2019

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