Источник материала: Myfin



В Москве вручили награды Eventiada IPRA Golden World Awards. Среди победителей – белорусский проект

12 ноября в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась торжественная церемония награждения Eventiada IPRA Golden World Awards. Это крупнейшая в Восточной Европе и Средней Азии премия в сфере коммуникаций. С 2011 года премия отмечает лучшие проекты, соответствующие высочайшим стандартам, инновационному подходу, качеству планирования и исполнения коммуникационных кампаний.

В 2019 году международное жюри Eventiada IPRA GWA оценивало проекты, поступившие из 13 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Украины, Хорватии и Эстонии.