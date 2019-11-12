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В Москве вручили награды Eventiada IPRA Golden World Awards. Среди победителей белорусский проект

13.11.2019 17:27 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В Москве вручили награды Eventiada IPRA Golden World Awards. Среди победителей белорусский проект
В Москве вручили награды Eventiada IPRA Golden World Awards. Среди победителей – белорусский проект

12 ноября в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась торжественная церемония награждения Eventiada IPRA Golden World Awards. Это крупнейшая в Восточной Европе и Средней Азии премия в сфере коммуникаций. С 2011 года премия отмечает лучшие проекты, соответствующие высочайшим стандартам, инновационному подходу, качеству планирования и исполнения коммуникационных кампаний.

В 2019 году международное жюри Eventiada IPRA GWA оценивало проекты, поступившие из 13 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Украины, Хорватии и Эстонии.

 
 
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