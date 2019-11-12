Источник материала: Myfin



При поддержке Министерства обороны пройдет «День Артиллериста»

В «День Артиллериста» на территории комплекса будут проводиться увлекательные анимационные программы в специальных интерактивных зонах, где можно будет испытать себя, а также получить подарки и сувениры. В том числе посетителей ждут конкурсы, состоящие из заданий на знание истории военного дела. А для самых маленьких гостей комплекса будет работать детская комната, где можно будет порисовать.

Погода в день мероприятия ожидается по-осеннему прохладная с возможным выпадением осадков, температура воздуха ожидается от +7 до +10°С. Рекомендуем нашим посетителям одеваться теплее, взять с собой зонты, дождевики и непромокаемую обувь. Дополнительно организаторами предусмотрены места, где можно будет согреться.