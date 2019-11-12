Источник материала: Myfin



«Франсабанк» отмечает День рождения!

ноябрь 2018

Банк запустил проект по выпуску пластиковых карт с технологией бесконтактной оплаты Mastercard Contactless, предложив оформить их по привлекательной цене.

декабрь 2018

В Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» начал работу новый ЦБУ «Франсабанка», в котором доступен широкий перечень банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам.