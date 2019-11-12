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Франсабанк отмечает День рождения!
Источник материала: Myfin
ноябрь 2018
Банк запустил проект по выпуску пластиковых карт с технологией бесконтактной оплаты Mastercard Contactless, предложив оформить их по привлекательной цене.
декабрь 2018
В Китайско-Белорусском индустриальном парке «Великий камень» начал работу новый ЦБУ «Франсабанка», в котором доступен широкий перечень банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам.
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