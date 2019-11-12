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Раньше это был коровник, а теперь - стильный дом. Смотрите, что построили голландцы

13.11.2019 18:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нидерландская студия Julius Taminiau Architects построила на фундаменте старого коровника стильный дом. Чтобы сохранить аутентику хлева, здание обшили тонкими деревянными рейками, через которые сочится свет. Как выглядит этот дом и какие еще у него особенности, рассказывает Deezen.


Дом расположен на месте бывшей фермы в Нидерландах. Архитекторы рассказывают, что когда впервые приехали сюда, то почувствовали, будто они попали в картину Винсента ван Гофа «Пожиратели картофеля». Эта картина дала бывшему коровнику новое имя — «Картофельный сарай».


Не просто так родилась и идея обшить дом тонкими дощечками.

— Когда мы находились внутри бывшего коровника, мы испытали удивительную игру света, проходящего сквозь тонкие деревянные планки. И тогда мы поняли — эврика, — говорят в студии.


Правда, для постройки нового дома от старого коровника оставили только фундамент. Однако здание все равно строили в эстетике этого места и с простым, похожим на сарай объемом, а также использовали простые материалы.

На двух этажах «Картофельного дома» расположена большая гостиная, кухня, столовая и две спальни под скатной крышей.


Некоторые двери и окна дома скрыты за деревянной облицовкой, чтобы создавать то самое ощущение сарая, а также фильтровать свет и воздух.

— Дверь за облицовкой летом можно открывать и использовать для поперечной вентиляции, — говорят в студии.





Чтобы соответствовать стилю остальной части дома, дымоход камина сделали гармонирующим с внешней отделкой дома.

 
 
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Чтобы сохранить аутентику сарая, здание обшили тонкими деревянными рейками, через которые сочится свет.
 
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