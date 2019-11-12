В США сфотографировали редкого трехрогого оленя

Источник материала: Tut.by

75-летний фотограф-любитель Стив Линдберг (Steve Lindberg), проживающий в Маркетте (Мичиган, США), опубликовал в Facebook фотографию оленя с тремя рогами. Об этом пишет USA Today.



Фото: Steve Lindberg / Facebook

Фотограф указал в описании, что это белохвостый олень с тремя рогами и 9 или 12 отростками на них — в зависимости от того, хотим ли мы посчитать два маленьких зубца на правом роге и один на левом. «Я не помню, чтобы когда-либо видел трехрогих оленей раньше», — подытожил он. Как бы там ни было, животное выглядит здоровым.

Отмечается, что Линберг в 2012 году ушел из законодательного собрания штата Мичиган, и с 2013 года охотится за животными при помощи камеры, а не ружья.