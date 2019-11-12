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Досрочное голосование на Вороновщине. День второй

13.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Досрочное голосование на Вороновщине. День второй

На Погородненский избирательный участок №60 мы приехали в 16.00 — подоспели аккурат к открытию избирательного участка после обеда.

Участковая комиссия разместилась в просторном зале Погородненского центра культуры и народного творчества. В фойе звучит музыка, настроение избирателя поднимается прямо с порога. В удобном видном месте размещена информация о проходящей электоральной кампании: на стендах сведения о кандидатах, баллотирующихся по Ивьевскому округу №54, данные об итогах первого дня досрочного голосования. Если что-то землякам непонятно, опытные члены комиссии тут же придут на помощь, подскажут, разъяснят.


Досрочное голосование на Вороновщине. День второй
Досрочное голосование на Вороновщине. День второй

И для голосующих, и для членов комиссии созданы благоприятные условия. В оборудованных кабинках есть все необходимое для голосования: размещены образцы для заполнения бюллетеня, ручки, лупы — для слабовидящих людей, а также специальные трафареты. Голосующих не пришлось долго ждать.

— Я очень ответственный человек, — выйдя из кабинки, несколько минут уделила корреспонденту Татьяна Чеславовна Бенько. — Переживаю, а вдруг не получится прийти на участок в основной день выборов: может, приболею или придется срочно куда-то уехать. Поэтому, считаю, что надежнее заранее прийти на избирательный участок. Я отдала свой голос за кандидата в депутаты, который приезжал в нашу школу, где работаю учителем математики. Он коммуникабельный, умеет общаться с детьми. Думаю, у него все получится.


Досрочное голосование на Вороновщине. День второй

На избирательный участок пришли вместе супруги Светлана Вацлавовна и Владислав Винцентович Ненартовичи.

—  Мой муж — водитель на погородненском пожарно-аварийном посту. Как раз 17 ноября он дежурит, — рассказала Светлана Вацлавовна. — Поэтому голосует досрочно. Мы привыкли все делать сообща, семьей. Вот и на участок пришли вместе.

Погородненские избиратели активные, считает председатель участковой комиссии Ирина Адамовна Гайдуль. В первый день досрочного голосования на избирательный участок пришли 52 человека, или 5,1%. Всего здесь ждут 1 023 человека.


Досрочное голосование на Вороновщине. День второй
Досрочное голосование на Вороновщине. День второй

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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На Погородненский избирательный участок №60 мы приехали в 16.00 — подоспели аккурат к открытию избирательного участка после обеда. Участковая комиссия разместилась...
 
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