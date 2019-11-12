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Минздрав Беларуси проводит онлайн-опрос о работе электронных рецептов

13.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Минздрав Беларуси проводит онлайн-опрос о работе электронных рецептов

Министерство здравоохранения проводит онлайн-опрос о работе системы электронных рецептов. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Опрос продлится по 22 ноября. Ссылка на него размещена на сайте министерства. Таким образом в Минздраве планируют изучить степень удовлетворенности пациентов системой обращения электронных рецептов.

В списке 21 вопрос. Минздрав, в частности, интересует, готовы ли белорусы полностью отказаться от бумажных рецептов, считают ли их замену электронными полезной. В министерстве также хотели бы знать, как работают с пластиковыми картами для медицинского обслуживания в аптеках.

Проект по внедрению технологии обращения электронных рецептов стартовал четыре года назад на базе восьми пилотных учреждений здравоохранения Минска. С того момента Минздрав, организации здравоохранения совместно с разработчиками системы — РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения и Объединенным институтом проблем информатики НАН Беларуси — прошли большой путь по разработке соответствующего программного обеспечения, внедрению системы «Электронный рецепт».

Минздрав рассматривает проект по созданию технологии обращения электронных рецептов как часть централизованной информационной системы электронного здравоохранения. Кроме того, во время проекта отрабатываются некоторые решения, которые будут применяться в большой системе электронного здравоохранения.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство здравоохранения проводит онлайн-опрос о работе системы электронных рецептов. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА. Опрос...
 
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