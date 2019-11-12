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ОффТОП: Солнце погаснет на неделю в декабре 2019

13.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Ученые проинформировали: в ближайшее время человечество ожидает событие, которые не фиксировалось более 250 лет.

В декабре 2019 года Земля погрузится в самую длинную ночь, продолжительность которой составит 6-7 дней. Может сложиться впечатление, будто солнце погасло.

Академики утверждают, что этот феномен будет связан с сильнейшими магнитными бурями, которые последний раз наблюдались почти два столетия тому назад.

Правда, жизни человечества это не угрожает, а в дни сильнейшей солнечной активности, наша атмосфера всего лишь не сможет пропустить до 90% света, в результате чего и настанет темнота.

Событие будет сопровождаться, также постоянной сменой цвета неба, а картину будут наблюдать все люди без исключения.

 
 
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Ученые проинформировали: в ближайшее время человечество ожидает событие, которые не фиксировалось более 250 лет.
 
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