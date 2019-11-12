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В Пинске поврежден подземный газопровод
13.11.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
13 ноября в 11.40 в Пинске на ул. Брестской при проведении КУМПП «ЖКХ г.Пинска» земляных работ поврежден участок полиэтиленового подземного газопровода низкого давления.
Пострадавших нет.
Поврежденный участок газопровода отключен от системы. В результате инцидента было ограничено газоснабжение трех многоквартирных домов. В 14.55 газоснабжение восстановлено.
Земляные работы проводились без разрешения и вызова представителя ПУ «Пинскгаз».
Участие в техническом расследовании причин инцидента примет представитель Брестского областного управления Госпромнадзора.
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13 ноября в 11.40 в Пинске на ул. Брестской при проведении КУМПП «ЖКХ г.Пинска» земляных работ поврежден участок полиэтиленового подземного газопровода низкого...
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