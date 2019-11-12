Четыре детских дома семейного типа планируют построить в Брестской области в 2020 году

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области в 2020 году планируют построить четыре детских дома семейного типа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию облисполкома.





Дома семейного типа появятся в Бресте, Ляховичском, Малоритском и Пружанском районах. Из областного бюджета уже выделены средства на разработку проектно-сметной документации. В нынешнем году, согласно плану, в регионе также должны быть построены четыре подобных объекта. В Столине, Барановичах и Дрогичине они уже введены в эксплуатацию, на очереди Ленинский район Бреста. Специалисты уже занимаются внутренней отделкой двухэтажного коттеджа. Его ввод в строй намечен на декабрь.

В Бресте это будет восьмой по счету детский дом семейного типа. "Мы провели конкурс и выбрали родителей-воспитателей. Супруги воспитывают двоих родных детей. Вероятнее всего, новоселье большая семья отметит в начале нового года", - сказала главный специалист управления по образованию администрации Ленинского района Бреста Ирина Шилович.

В целом в области в этом году на строительство и реконструкцию учреждений образования из областного и местных бюджетов выделено Br33,5 млн. В том числе средства направлены на возведение в Дрогичине многоэтажного дома со встроенно-пристроенным детским садом на 60 мест, реконструкцию яслей-сада в деревне Скоки Брестского района.

Брестский облисполком сейчас формирует программу строительства объектов сферы образования на 2020 год. В частности, планируется начать строительство новой школы в Барановичах. В заречной части Бреста возведут многоэтажный дом со встроенно-пристроенным детским садом на 75 мест. Также намечено строительство пристроек для спортивных залов в Стытычевской средней школе Пинского района и Залесской СШ Кобринского района.