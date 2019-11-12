Предприятия Бреста в январе-сентябре открыли 13 рынков сбыта

Источник материала: Виртуальный Брест

Предприятия Бреста в январе-сентябре текущего года нарастили экспорт на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук .





"В экспортной составляющей выглядим неплохо, прирастаем к прошлому году. За девять месяцев за рубеж поставлено товаров на $782,8 млн. Предприятия города отгрузили продукцию в 85 стран, обеспечили первые поставки в 13 государств. По сравнению с 2018 годом значительно вырос экспорт в Польшу (на 65%), Китай (на 33%), Германию (на 29%), Казахстан (на 20%), Украину (на 16%)", - отметил Вадим Кравчук.

В частности, ОАО "Савушкин продукт" поставило первую партию продукции в Египет и Индонезию, "Брестский мясокомбинат" - Кот-д'Ивуар, СП "Санта Бремор" ООО - в Черногорию. Кроме того, производители областного центра делают первые шаги в освоении рынков Боснии и Герцеговины, Гвинеи, Доминиканской Республики, Кабо-Верде, Мальты, Саудовской Аравии, Хорватии, Ирака, Панамы.

Экспорт услуг в январе-сентябре составил $141,2 млн. Почти десятая часть этой суммы приходится на компьютерные услуги, объем которых увеличился на 20%. Положительная динамика наблюдается и в экспорте туристических услуг (рост на 25%). "На эти два вида делается особый акцент. Брест вызывает интерес у зарубежных туристов, и турфирмы пытаются удовлетворить спрос. Мощно развивается IT-сфера, поэтому стремимся создавать условия, чтобы айтишники дислоцировались именно в нашем городе", - подчеркнул первый зампредседателя горисполкома.

Вадим Кравчук обратил внимание, что брестские IT-компании не только наращивают экспорт, но и привлекают прямые иностранные инвестиции в регион. В частности, в областном центре строится IT-кластер. В его создание в этом году вложено около $2,7 млн. Всего за девять месяцев Брест привлек $11 млн ПИИ.