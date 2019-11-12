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В Кричевском районе пьяный парень откусил своему спящему товарищу часть уха

13.11.2019 18:25 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Кричевском районе развернулась ситуация, достойная фильма ужасов - пьяный парень откусил своему спящему товарищу часть уха. Инцидент произошел на минувшей неделе в деревне Свадковичи. По информации СК, компания молодых людей отдыхала в частном доме. Один из участников вечеринки, 18-летний парень, оказался жертвой каннибала. Проснулся он от острой боли. Оказалось, его 20-летний приятель откусил часть правого уха. Как выяснилось позже, это не единственные травмы, которые тот нанес своей жертве. В обстоятельствах этого происшествия теперь разбираются следователи.
 
 
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В Кричевском районе развернулась ситуация, достойная фильма ужасов - пьяный парень откусил своему спящему товарищу часть уха. Инцидент произошел на минувшей...
 
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Полымя
Единство
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