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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Кричевском районе пьяный парень откусил своему спящему товарищу часть уха В Кричевском районе развернулась ситуация, достойная фильма ужасов - пьяный парень откусил своему спящему товарищу часть уха. Инцидент произошел на минувшей...

В Кричевском районе развернулась ситуация, достойная фильма ужасов - пьяный парень откусил своему спящему товарищу часть уха. Инцидент произошел на минувшей неделе в деревне Свадковичи. По информации СК, компания молодых людей отдыхала в частном доме. Один из участников вечеринки, 18-летний парень, оказался жертвой каннибала. Проснулся он от острой боли. Оказалось, его 20-летний приятель откусил часть правого уха. Как выяснилось позже, это не единственные травмы, которые тот нанес своей жертве. В обстоятельствах этого происшествия теперь разбираются следователи.