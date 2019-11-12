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В Молодечненском районе 37-летний мужчина напал на собственную мать
Источник материала: БTДебошир требовал у пожилой женщины деньги. Потратить их отпрыск собирался на алкоголь. Поэтому и получил отказ. Вот только такой исход спора его не устроил и в ход пошла, что называется, тяжелая артиллерия. Мужчина использовал все, что попадалось под руку. Когда ситуация достигла апогея, женщине ничего не оставалось, как позвать на помощь.
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Дебошир требовал у пожилой женщины деньги. Потратить их отпрыск собирался на алкоголь. Поэтому и получил отказ. Вот только такой исход спора его не устроил и в ход...
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