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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Молодечненском районе 37-летний мужчина напал на собственную мать Дебошир требовал у пожилой женщины деньги. Потратить их отпрыск собирался на алкоголь. Поэтому и получил отказ. Вот только такой исход спора его не устроил и в ход...

Дебошир требовал у пожилой женщины деньги. Потратить их отпрыск собирался на алкоголь. Поэтому и получил отказ. Вот только такой исход спора его не устроил и в ход пошла, что называется, тяжелая артиллерия. Мужчина использовал все, что попадалось под руку. Когда ситуация достигла апогея, женщине ничего не оставалось, как позвать на помощь.