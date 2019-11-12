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Под Лидой водитель фуры протаранил легковушку

13.11.2019 17:40 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Под Лидой водитель фуры не рассчитал безопасное расстояние и протаранил легковушку. Авария произошла накануне на трассе М11. 53-летний водитель МАЗ с полуприцепом не успел затормозить, когда перед ним "мицубиси" пошел на левый поворот. Остановить грузовик не получилось, и чтобы избежать удара, фура вышла на встречную полосу. В результате ДТП 21-летний водитель легкового авто доставлен в больницу.
 
 
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Под Лидой водитель фуры не рассчитал безопасное расстояние и протаранил легковушку. Авария произошла накануне на трассе М11. 53-летний водитель МАЗ с полуприцепом...
 
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