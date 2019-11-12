Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Под Лидой водитель фуры протаранил легковушку Под Лидой водитель фуры не рассчитал безопасное расстояние и протаранил легковушку. Авария произошла накануне на трассе М11. 53-летний водитель МАЗ с полуприцепом...

Под Лидой водитель фуры не рассчитал безопасное расстояние и протаранил легковушку. Авария произошла накануне на трассе М11. 53-летний водитель МАЗ с полуприцепом не успел затормозить, когда перед ним "мицубиси" пошел на левый поворот. Остановить грузовик не получилось, и чтобы избежать удара, фура вышла на встречную полосу. В результате ДТП 21-летний водитель легкового авто доставлен в больницу.