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Под Лидой водитель фуры протаранил легковушку
Источник материала: БTПод Лидой водитель фуры не рассчитал безопасное расстояние и протаранил легковушку. Авария произошла накануне на трассе М11. 53-летний водитель МАЗ с полуприцепом не успел затормозить, когда перед ним "мицубиси" пошел на левый поворот. Остановить грузовик не получилось, и чтобы избежать удара, фура вышла на встречную полосу. В результате ДТП 21-летний водитель легкового авто доставлен в больницу.
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Под Лидой водитель фуры не рассчитал безопасное расстояние и протаранил легковушку. Авария произошла накануне на трассе М11. 53-летний водитель МАЗ с полуприцепом...
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