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В Глусском районе водитель "шкоды" сбил пешехода
Источник материала: БTАвария в Глусском районе. Водитель "шкоды" сбил пешехода, который шел по краю проезжей части. Пожилая женщина скончалась на месте происшествия. По информации ГАИ, ДТП произошло ближе к семи вечера, пешеход не была обозначена световозвращающими элементами. Плюс ко всему, 74-летняя пенсионерка шла по ходу движения машины в попутном направлении. Дорожная милиция настоятельно рекомендует пешеходам быть осторожными при движении на загородных дорогах.
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Авария в Глусском районе. Водитель "шкоды" сбил пешехода, который шел по краю проезжей части. Пожилая женщина скончалась на месте происшествия. По информации ГАИ,...
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