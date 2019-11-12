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В Глусском районе водитель "шкоды" сбил пешехода

13.11.2019 17:30 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Авария в Глусском районе. Водитель "шкоды" сбил пешехода, который шел по краю проезжей части. Пожилая женщина скончалась на месте происшествия. По информации ГАИ, ДТП произошло ближе к семи вечера, пешеход не была обозначена световозвращающими элементами. Плюс ко всему, 74-летняя пенсионерка шла по ходу движения машины в попутном направлении. Дорожная милиция настоятельно рекомендует пешеходам быть осторожными при движении на загородных дорогах.
 
 
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Авария в Глусском районе. Водитель "шкоды" сбил пешехода, который шел по краю проезжей части. Пожилая женщина скончалась на месте происшествия. По информации ГАИ,...
 
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