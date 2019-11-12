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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Глусском районе водитель "шкоды" сбил пешехода Авария в Глусском районе. Водитель "шкоды" сбил пешехода, который шел по краю проезжей части. Пожилая женщина скончалась на месте происшествия. По информации ГАИ,...

Авария в Глусском районе. Водитель "шкоды" сбил пешехода, который шел по краю проезжей части. Пожилая женщина скончалась на месте происшествия. По информации ГАИ, ДТП произошло ближе к семи вечера, пешеход не была обозначена световозвращающими элементами. Плюс ко всему, 74-летняя пенсионерка шла по ходу движения машины в попутном направлении. Дорожная милиция настоятельно рекомендует пешеходам быть осторожными при движении на загородных дорогах.