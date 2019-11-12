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14 лет колонии за контрабанду наркотиков получил 31-летний россиянин

13.11.2019 17:20 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

14 лет колонии за контрабанду наркотиков. Еще один приговор по 328-й. И выслушал его 31-летний россиянин. Суд Гродненского района вынес решение о незаконном обороте гашиша. Об этой истории мы рассказывали в конце мая. Мужчина, действуя в сговоре с неустановленными пока лицами, приобрел гашиш в Европе и планировал сбыть в странах ЕАЭС. Россиянин спрятал 13 килограммов наркотика в нишах порогов и усилителя бампера своего "лексуса". В такой комплектации он пытался пересечь белорусско-польскую границу в пункте пропуска "Брузги". Для проезда границы он выбрал "зеленый коридор". Правда, во время контроля служебная собака пограничников учуяла подозрительный запах.
 
 
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14 лет колонии за контрабанду наркотиков. Еще один приговор по 328-й. И выслушал его 31-летний россиянин. Суд Гродненского района вынес решение о незаконном обороте...
 
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