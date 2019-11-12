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В Минске задержан инструктор спортивного центра, который организовал канал поставки наркотиков из России

13.11.2019 17:15 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

МВД сообщает, что задержан 38-летний мужчина. При себе у мужчины было обнаружено и изъято около одного грамма гашиша. Но вот уже в ходе осмотра квартиры фигуранта правоохранители обнаружили более 850 г этого же наркотика, его хозяин прятал за духовым шкафом. По оперативной информации, гашиш мужчина приобрел в Санкт-Петербурге, а после перевез на территорию Беларуси и продавал в Минске. Экспертиза уже подтвердила, что изъятое вещество является опасным наркотическим средством - гашишем.
 
Теги: Минск
 
 
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МВД сообщает, что задержан 38-летний мужчина. При себе у мужчины было обнаружено и изъято около одного грамма гашиша. Но вот уже в ходе осмотра квартиры фигуранта...
 
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