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В Минске задержан инструктор спортивного центра, который организовал канал поставки наркотиков из России
Источник материала: БTМВД сообщает, что задержан 38-летний мужчина. При себе у мужчины было обнаружено и изъято около одного грамма гашиша. Но вот уже в ходе осмотра квартиры фигуранта правоохранители обнаружили более 850 г этого же наркотика, его хозяин прятал за духовым шкафом. По оперативной информации, гашиш мужчина приобрел в Санкт-Петербурге, а после перевез на территорию Беларуси и продавал в Минске. Экспертиза уже подтвердила, что изъятое вещество является опасным наркотическим средством - гашишем.
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В Минске задержан инструктор спортивного центра, который организовал канал поставки наркотиков из России
МВД сообщает, что задержан 38-летний мужчина. При себе у мужчины было обнаружено и изъято около одного грамма гашиша. Но вот уже в ходе осмотра квартиры фигуранта...
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