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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Контрабанда сигарет на литовской, латвийской и польской границах Погоня со скоростью 180 км в час и таинственное исчезновение контрабандиста. Литовские стражи границ продолжают устанавливать личность водителя Audi, в которой...

Погоня со скоростью 180 км в час и таинственное исчезновение контрабандиста. Литовские стражи границ продолжают устанавливать личность водителя Audi, в которой перевозили крупную партию сигарет. Вблизи Друскенинкая пограничники заметили подозрительный автомобиль и попытались его остановить. Но мужчина не остановился и попытался скрыться. Пограничники на Toyota Land Cruiser начали преследование. Погоня длилась на протяжении 20 километров. Водитель Audi то выезжал на асфальтные дороги, то сворачивал на проселочные. Порой его скорость достигала 180 км/ч. В конце концов водитель свернул в лес. Когда пограничники подъехали к Audi, шофера на месте уже не было. На его поиски вызвали кинологов, но даже с собаками контрабандиста найти не удалось. Сейчас экспертам предстоит выяснить, кто именно был за рулем Audi. По информации литовской таможни, в авто находилось 11 500 пачек сигарет Fest с белорусскими акцизными марками. Стоимость такого груза в Литве с учетом налогов составляет около 34 тысяч евро.