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Во «ВКонтакте» можно будет ставить дизлайки к комментариям

13.11.2019 18:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«ВКонтакте» разрешит ставить дизлайки на комментарии других пользователей. Теперь рядом с сообщениями будут отображаться две оценки — положительные и отрицательные. Об этом сообщают корреспонденты TJ с мероприятия VK Content Day.


Изображение: Stroganova/pixabay.com

«ВКонтакте» пообещала позже рассказать подробно об этом нововведении. Похожая функция есть на YouTube, в других соцсетях дизлайки к комментариям ставить нельзя.

 
 
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Похожая функция есть на YouTube, в других соцсетях дизлайки к комментариям ставить нельзя.
 
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