Во «ВКонтакте» можно будет ставить дизлайки к комментариям

Источник материала: Tut.by

«ВКонтакте» разрешит ставить дизлайки на комментарии других пользователей. Теперь рядом с сообщениями будут отображаться две оценки — положительные и отрицательные. Об этом сообщают корреспонденты TJ с мероприятия VK Content Day.



Изображение: Stroganova/pixabay.com

«ВКонтакте» пообещала позже рассказать подробно об этом нововведении. Похожая функция есть на YouTube, в других соцсетях дизлайки к комментариям ставить нельзя.