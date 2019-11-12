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Во «ВКонтакте» можно будет ставить дизлайки к комментариям
Источник материала: Tut.by
«ВКонтакте» разрешит ставить дизлайки на комментарии других пользователей. Теперь рядом с сообщениями будут отображаться две оценки — положительные и отрицательные. Об этом сообщают корреспонденты TJ с мероприятия VK Content Day.
«ВКонтакте» пообещала позже рассказать подробно об этом нововведении. Похожая функция есть на YouTube, в других соцсетях дизлайки к комментариям ставить нельзя.
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Похожая функция есть на YouTube, в других соцсетях дизлайки к комментариям ставить нельзя.
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