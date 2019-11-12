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В деревне Усохи Кличевского района муж убил свою жену

13.11.2019 18:01 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Кличевском районе следователи выясняют обстоятельства убийства в деревне Усохи, где муж убил жену. По данным СК, днем 10 ноября супружеская пара выпивала в своем доме. В какой-то момент застолье переросло в конфликт, муж ударил ножом 46-летнюю жену. Женщина скончалась на месте. Этот факт не смутил мужчину. Он завернул тело погибшей в ковер, спрятал в подвале дома и продолжил выпивать. Уже вечером он позвонил в милицию и признался в преступлении. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Было найдено и орудие преступления. Подозреваемый задержан и дает признательные показания.
 
 
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В Кличевском районе следователи выясняют обстоятельства убийства в деревне Усохи, где муж убил жену. По данным СК, днем 10 ноября супружеская пара выпивала в своем...
 
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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
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