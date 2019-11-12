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5000 гирлянд и около 230 световых конструкций. Как Минск украсят к Новому году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Время готовится к праздникам. Столица засияет яркими огнями уже 14 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
5000 гирлянд и около 230 световых конструкций украсят городские улицы. Также установят более 30 объемных фигур. Среди них – огромный мяч у Дома футбола и клюшки с шайбой напротив «Минск-Арены».
Праздничной иллюминацией в столице будем наслаждаться до 15 января.
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Новости Беларуси. Время готовится к праздникам. Столица засияет яркими огнями уже 14 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 5000 гирлянд и...
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