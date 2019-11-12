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В Уручье заметили лосёнка

13.11.2019 18:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  В микрорайоне Уручье в небольшом лесном островке на пересечении кольцевой и Франциска Скорины минчане заметили лосенка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Уручье заметили лосёнка

По словам очевидцев, животное поселилось там еще в конце лета. Жители микрорайона волнуются за себя – дикое животное при встрече с человеком может повести себя непредсказуемо. Если лосенок выскочит на проезжую часть, беды не избежать. Теперь животным займутся спасатели.

В Уручье заметили лосёнка

Весной 2019 года жители Уручья стали невольными соседями двух косуль.

Две косули, найденные в Уручье, погибли

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Новости Беларуси.  В микрорайоне Уручье в небольшом лесном островке на пересечении кольцевой и Франциска Скорины минчане заметили лосенка, сообщили в программе...
 
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