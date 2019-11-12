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В Уручье заметили лосёнка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В микрорайоне Уручье в небольшом лесном островке на пересечении кольцевой и Франциска Скорины минчане заметили лосенка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По словам очевидцев, животное поселилось там еще в конце лета. Жители микрорайона волнуются за себя – дикое животное при встрече с человеком может повести себя непредсказуемо. Если лосенок выскочит на проезжую часть, беды не избежать. Теперь животным займутся спасатели.
Весной 2019 года жители Уручья стали невольными соседями двух косуль.
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Новости Беларуси. В микрорайоне Уручье в небольшом лесном островке на пересечении кольцевой и Франциска Скорины минчане заметили лосенка, сообщили в программе...
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