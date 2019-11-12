Три пожара произошло в Минской области за сутки. Погибли два человека

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области за прошедшие сутки произошло три пожара. Без пострадавших не обошлось, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





В Крупках спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили сильное задымление в деревянном доме. Хозяин погиб.





В деревне Большой Тростенец Минского района горел кирпичный дом. Спасти хозяина из помещения своевременно не удалось. В результате уничтожено имущество, повреждены стены.





Причины пожаров устанавливаются.



