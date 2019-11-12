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Три пожара произошло в Минской области за сутки. Погибли два человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области за прошедшие сутки произошло три пожара. Без пострадавших не обошлось, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Крупках спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили сильное задымление в деревянном доме. Хозяин погиб.
В деревне Большой Тростенец Минского района горел кирпичный дом. Спасти хозяина из помещения своевременно не удалось. В результате уничтожено имущество, повреждены стены.
Причины пожаров устанавливаются.
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Новости Беларуси. В Минской области за прошедшие сутки произошло три пожара. Без пострадавших не обошлось, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Крупках...
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