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Участок трассы от Кургана Славы до Смолевич реконструируют к концу 2020-го
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Реконструкцию участка трассы от Кургана Славы до Смолевич завершат к концу 2020 года. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Капитального ремонта здесь не было давно, да и двухполоски для такого интенсивного движения не хватает. Аварийность здесь также достаточно велика. Новая бетонная трасса станет шире и безопаснее: по две полосы в каждую сторону.
Между транспортными потоками установят барьерную ограду. Повороты позволят только вправо, а для других маневров организуют две развязки: путепровод и тоннель в районе деревень Липники и Динаровка.
Иван Рудович, ведущий инженер технического надзора за строительством РУП «Минскавтодор-Центр»:
Сейчас на участке оборудованы два объезды, готовится третий. Движение на трассе не нарушено, только в центре проведения работ скорость ограничили (преимущественно до 70 километров).
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Новости Беларуси. Реконструкцию участка трассы от Кургана Славы до Смолевич завершат к концу 2020 года. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы, сообщили...
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