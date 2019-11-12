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Участок трассы от Кургана Славы до Смолевич реконструируют к концу 2020-го

13.11.2019 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Реконструкцию участка трассы от Кургана Славы до Смолевич завершат к концу 2020 года. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участок трассы от Кургана Славы до Смолевич реконструируют к концу 2020-го

Капитального ремонта здесь не было давно, да и двухполоски для такого интенсивного движения не хватает. Аварийность здесь также достаточно велика. Новая бетонная трасса станет шире и безопаснее: по две полосы в каждую сторону.

Участок трассы от Кургана Славы до Смолевич реконструируют к концу 2020-го

Между транспортными потоками установят барьерную ограду. Повороты позволят только вправо, а для других маневров организуют две развязки: путепровод и тоннель в районе деревень Липники и Динаровка.

Участок трассы от Кургана Славы до Смолевич реконструируют к концу 2020-го

Иван Рудович, ведущий инженер технического надзора за строительством РУП «Минскавтодор-Центр»:
На дороге работает более 120 человек и где-то 80 единиц техники. Разной техники: самосвалы, бульдозеры, экскаваторы. Как только мы закончим подготовительные работы, то есть построим все объезды, уберем все коммуникации, которые мешают строительству, приступим. То есть будет отсыпаться в зимний период земполотно, и плюс начнем строительство путепроводов и тоннеля. А уже летом, когда придет сезон, думаем сразу положить асфальт.

Участок трассы от Кургана Славы до Смолевич реконструируют к концу 2020-го

Сейчас на участке оборудованы два объезды, готовится третий. Движение на трассе не нарушено, только в центре проведения работ скорость ограничили (преимущественно до 70 километров).

Люди в материале: Иван Рудович
 
 
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Новости Беларуси. Реконструкцию участка трассы от Кургана Славы до Смолевич завершат к концу 2020 года. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы, сообщили...
 
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