|
«Шанса не давали, что она выживет». Необычная история собаки с ограниченными возможностями из Смолевич
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. История о человечности и настоящей дружбе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Собака Шерри из Смолевич известна на весь район. Год назад она попала под автомобиль. Но, несмотря на все диагнозы ветеринаров и многие обследования, собаку выходила семья Хоружик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Шанса не давали, что она выживет». Необычная история собаки с ограниченными возможностями из Смолевич
Новости Беларуси. История о человечности и настоящей дружбе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Собака Шерри из Смолевич известна на весь район. Год назад...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)