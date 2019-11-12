«Шанса не давали, что она выживет». Необычная история собаки с ограниченными возможностями из Смолевич

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. История о человечности и настоящей дружбе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Собака Шерри из Смолевич известна на весь район. Год назад она попала под автомобиль. Но, несмотря на все диагнозы ветеринаров и многие обследования, собаку выходила семья Хоружик.





Екатерина Чичерова заглянула к ним в гости и познакомилась с необычным питомцем. Подробности в видеоматериале .







