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«Шанса не давали, что она выживет». Необычная история собаки с ограниченными возможностями из Смолевич

13.11.2019 17:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  История о человечности и настоящей дружбе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Шанса не давали, что она выживет». Необычная история собаки с ограниченными возможностями из Смолевич

Собака Шерри из Смолевич известна на весь район. Год назад она попала под автомобиль. Но, несмотря на все диагнозы ветеринаров и многие обследования, собаку выходила семья Хоружик.

«Шанса не давали, что она выживет». Необычная история собаки с ограниченными возможностями из Смолевич

Екатерина Чичерова заглянула к ним в гости и познакомилась с необычным питомцем. Подробности в видеоматериале.

«Шанса не давали, что она выживет». Необычная история собаки с ограниченными возможностями из Смолевич

«Шанса не давали, что она выживет». Необычная история собаки с ограниченными возможностями из Смолевич

Люди в материале: Екатерина Чичерова
 
 
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Новости Беларуси.  История о человечности и настоящей дружбе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Собака Шерри из Смолевич известна на весь район. Год назад...
 
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