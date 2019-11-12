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В Бресте поперечная балка эстакады упала на кабину грузовика с людьми
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте балка эстакады упала на кабину КамАЗа.
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Оказалось, что манипулятор КамАЗа зацепил поперечную балку эстакады над проезжей частью, из-за чего та упала на кабину грузовика.
Внутри оказались заблокированы два человека. Их при помощи специального инструмента и с использованием автокрана и фронтального погрузчика деблокировали спасатели. Пострадавшие – водитель и пассажир, которые работали на предприятии по доставке.
Обоих мужчин госпитализировали.
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Новости Беларуси. В Бресте балка эстакады упала на кабину КамАЗа. По информации МЧС, происшествие случилось днем 13 ноября. Поступило сообщение о ДТП на улице...
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