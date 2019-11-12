В Бресте поперечная балка эстакады упала на кабину грузовика с людьми

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте балка эстакады упала на кабину КамАЗа.

По информации МЧС, происшествие случилось днем 13 ноября. Поступило сообщение о ДТП на улице генерала Попова.

Оказалось, что манипулятор КамАЗа зацепил поперечную балку эстакады над проезжей частью, из-за чего та упала на кабину грузовика.



Фото: МЧС

Внутри оказались заблокированы два человека. Их при помощи специального инструмента и с использованием автокрана и фронтального погрузчика деблокировали спасатели. Пострадавшие – водитель и пассажир, которые работали на предприятии по доставке.



Фото: МЧС

Обоих мужчин госпитализировали.