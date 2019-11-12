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В Беларуси в конце ноября по всей стране проведут электронные ярмарки вакансий

13.11.2019 19:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 20 по 29 ноября во всех областях и Минске пройдут электронные ярмарки вакансий, сообщают в Минтруда. Набирать кадры будут 85 компаний. Предложения нанимателей пока недоступны для просмотра на сайте государственной службы занятости, на котором будут проходить электронные ярмарки вакансий.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Соискатели смогут ознакомиться с вакансиями, задать интересующие вопросы, направить резюме, а также получить электронную консультацию или приглашение на реальное собеседование.

Электронная ярмарка вакансий доступна на сайте http://e-vacancy.by.

После окончания ярмарки актуальные вакансии автоматически переносят в базу данных на портале службы занятости gsz.gov.by, то есть доступ к ним для всех соискателей сохраняется.

Напомним, с 17 по 19 декабря прошлого года в Минске проходила первая электронная ярмарка вакансий транспортных и промышленных предприятий. Ярмарка прошла со сбоями. «Наши наниматели не были готовы к проведению такого мероприятия. Получилось, что соискатели заявляли о себе, высылали резюме, но не получали ответа. Мы сделали вывод, что перед электронной ярмаркой вакансий с нанимателями нужно поработать и все подробно объяснить», — поясняла ранее начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Татьяна Кудевич.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси с 20 по 29 ноября во всех областях и Минске пройдут электронные ярмарки вакансий, сообщают в Минтруда. Набирать кадры будут 85 компаний.
 
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