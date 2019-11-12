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В Беларуси в конце ноября по всей стране проведут электронные ярмарки вакансий
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 20 по 29 ноября во всех областях и Минске пройдут электронные ярмарки вакансий, сообщают в Минтруда. Набирать кадры будут 85 компаний. Предложения нанимателей пока недоступны для просмотра
Соискатели смогут ознакомиться с вакансиями, задать интересующие вопросы, направить резюме, а также получить электронную консультацию или приглашение на реальное собеседование.
Электронная ярмарка вакансий доступна на сайте
После окончания ярмарки актуальные вакансии автоматически переносят в базу данных на портале службы занятости
Напомним, с 17 по 19 декабря прошлого года в Минске
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В Беларуси с 20 по 29 ноября во всех областях и Минске пройдут электронные ярмарки вакансий, сообщают в Минтруда. Набирать кадры будут 85 компаний.
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