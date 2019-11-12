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Сегодня в РЦК прошел районный праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.
13.11.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Сегодня в РЦК прошел районный праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. В этот день в зале собрались руководство района, руководители и работники сельхозпредприятий, гости, учащиеся. О том,как сработала отрасль в этом году в своем выступлении рассказал председатель исполнительного комитета Дмитрий Бочков. Были отмечены наградами лучшие работники. Звучали музыкальные номера.
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Сегодня в РЦК прошел районный праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.
Сегодня в РЦК прошел районный праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. В этот...
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