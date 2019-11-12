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Жил на улице около «Блино», переехал в минскую квартиру. Как фото в Instagram круто изменило жизнь слуцкого кота

13.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Жил на улице около «Блино», переехал в минскую квартиру. Как фото в Instagram круто изменило жизнь слуцкого кота

   Фото: Даниил Гром

Инна из Минска, просматривая сториз SlutskGorod в instagram, заметила фотографию уличного кота, которого сфотографировал местный парень. Спустя неделю его подобрала на улице прохожая и тоже запостила фото в соцсеть с целью, найти малышу дом. Сейчас одинокий слуцкий котейка переехал жить в столичную квартиру.   

Кота, которого увидела Инна, сфотографировал молодой случчанин Даниил. Парень увлекается фотографией и работает в Pizza&Coffee. В день съёмки он просто шёл мимо, увидел грустную мордочку животного и решил его запечатлеть. Даниил говорит, что было забавно, когда кот отозвался и сразу подошёл, ведь кадры получились классные. Вскоре парень опубликовал фото у себя на страничке в instagram, которое увидела девушка.

Но, на этом история не заканчивается. Через неделю после публикации фотографии, котейку подобрала Татьяна.

« Я работаю в конторе рядом с «Блино» и видела, как на улице около нашего здания бегают два котёнка. Потом одного кто-то  забрал, а этот остался. Я его сразу узнала по instagram, за неделю до этого видела фото в ленте. Взяла малыша к себе, помыла, накормила. На вид ему было примерно 6 месяцев, да и такой хороший оказался. Потом пост в группу помощи животным Слуцка сделала. Списалась с автором первого фото (с Даниилом – прим.ред.)  и просила разрешение взять его снимок, чтобы у себя на страничке тоже запостить», - вспоминает Татьяна.

Жил на улице около «Блино», переехал в минскую квартиру. Как фото в Instagram круто изменило жизнь слуцкого кота

Фото из профиля Инны.

Уже через неделю на клич о помощи отозвалась Инна. Оказалось, что девушка родом из Слуцка, но живёт и работает в Минске. На большие выходные она как раз собиралась ехать к родителям.  Договорились о встрече 7 ноября, когда Инна вместе с мамой пришла познакомиться с котом. А уже 9 ноября малыш, которому дали кличку Апельсин, переехал жить в столичную квартиру.

В тот же день Инна написала пост у себя в в instagram, назвав фото Даниила, которое первым появилось в сети, судьбоносным.

Жил на улице около «Блино», переехал в минскую квартиру. Как фото в Instagram круто изменило жизнь слуцкого кота

« С сегодняшнего дня моя жизнь не будет прежней, потому что в неё на своих бело-рыжих лапах ворвался один чудесный мальчик по имени Апельсин. Я ждала этого дня всю неделю, я мечтала, что буду гладить его рыжие ушки и белый животик и все получилось! Я ответственно шла к этому событию, и я очень хочу, чтобы это чудо было счастливым!» - написала девушка под фото Апельсина у себя на страничке.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Случчанка Инна, просматривая ленту в Instagram, заметила на страничке SlutskGorod фотографию уличного кота. Спустя неделю его подобрала на улице прохожая и тоже запостила...
 
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