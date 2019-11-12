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Жил на улице около «Блино», переехал в минскую квартиру. Как фото в Instagram круто изменило жизнь слуцкого кота
13.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Инна из Минска, просматривая сториз SlutskGorod в instagram, заметила фотографию уличного кота, которого сфотографировал местный парень. Спустя неделю его подобрала на улице прохожая и тоже запостила фото в соцсеть с целью, найти малышу дом. Сейчас одинокий слуцкий котейка переехал жить в столичную квартиру.
Кота, которого увидела Инна,
Но, на этом история не заканчивается. Через неделю после публикации фотографии, котейку подобрала Татьяна.
« Я работаю в конторе рядом с «Блино» и видела, как на улице около нашего здания бегают два котёнка. Потом одного кто-то забрал, а этот остался. Я его сразу узнала по instagram, за неделю до этого видела фото в ленте. Взяла малыша к себе, помыла, накормила. На вид ему было примерно 6 месяцев, да и такой хороший оказался. Потом пост в группу помощи животным Слуцка сделала. Списалась с автором первого фото (с Даниилом – прим.ред.) и просила разрешение взять его снимок, чтобы у себя на страничке тоже
Фото из профиля Инны.
Уже через неделю на клич о помощи отозвалась Инна. Оказалось, что девушка родом из Слуцка, но живёт и работает в Минске. На большие выходные она как раз собиралась ехать к родителям. Договорились о встрече 7 ноября, когда Инна вместе с мамой пришла познакомиться с котом. А уже 9 ноября малыш, которому дали кличку Апельсин, переехал жить в столичную квартиру.
В тот же день Инна написала пост у себя в в instagram, назвав фото Даниила, которое первым появилось в сети, судьбоносным.
« С сегодняшнего дня моя жизнь не будет прежней, потому что в неё на своих бело-рыжих лапах ворвался один чудесный мальчик по имени Апельсин. Я ждала этого дня всю неделю, я мечтала, что буду гладить его рыжие ушки и белый животик и все получилось! Я ответственно шла к этому событию, и я очень хочу, чтобы это чудо было счастливым!» -
Ольга Кононович
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Жил на улице около «Блино», переехал в минскую квартиру. Как фото в Instagram круто изменило жизнь слуцкого кота
Случчанка Инна, просматривая ленту в Instagram, заметила на страничке SlutskGorod фотографию уличного кота. Спустя неделю его подобрала на улице прохожая и тоже запостила...
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