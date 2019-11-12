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10 странных, но полезных в хозяйстве предметов, которыми почему-то не пользуются в странах бывшего СНГ

13.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сравнительно недавно в наших домах не было кофемолок, ломтерезок, мельничек для специй и много чего еще, что сейчас является привычной хозяйственной утварью. Интересно, что некоторые бытовые приборы и приспособления попадают к нам очень быстро и отлично приживаются, в то время как другие оказываются совершенно ненужными.

Представляем вашему вниманию 10 вещей, которые активно используются в хозяйстве в других странах, а у нас их почему-то обходят стороной.

1. Открывалка для бутылок

10 странных, но полезных в хозяйстве предметов, которыми почему-то не пользуются в странах бывшего СНГ

В Мьянме такую штуковину можно найти практически в каждом номере отеля. Открывалка для бутылок с аутентичным дизайном пользуется огромной популярностью у туристов. И не то чтобы она намного удобнее привычных.

Часто этот предмет покупают лишь для того, чтобы, привезя домой, спросить у близких: «Угадайте, что это такое?» Редкий человек сможет сразу сказать, для чего нужна деревяшка с винтиком.

2. Держатель для кукурузы

10 странных, но полезных в хозяйстве предметов, которыми почему-то не пользуются в странах бывшего СНГ

США — главный производитель и потребитель «царицы полей». Неудивительно, что именно там вошли в обиход держатели для кукурузы. В вареный початок с 2 сторон втыкаются пластиковые, деревянные или керамические ручки, что намного облегчает процесс поедания зерен.

Мы почему-то предпочитаем обжигаться и пачкать руки, хотя в интернет-магазинах представлен огромный выбор держателей для кукурузы и стоят они копейки.

3. Тажин

10 странных, но полезных в хозяйстве предметов, которыми почему-то не пользуются в странах бывшего СНГ

Тажин — это глиняная посуда родом из Марокко. Благодаря особому устройству тажина сок из продуктов, которые в нем готовятся, конденсируется на конусообразной крышке и стекает по краям. Таким образом еда получается сочной и сохраняет все свои ароматические и вкусовые свойства.

Из Марокко тажин быстро распространился в другие африканские страны и на Ближний Восток. Блюда из тажина по достоинству оценили в Европе, и во многих странах также стали готовить в этой посуде что-то свое.

4. Сковородка для яблочных оладий и пудингов

10 странных, но полезных в хозяйстве предметов, которыми почему-то не пользуются в странах бывшего СНГ

Датская сковородка Æbleskiver предназначена прежде всего для фриттеров с яблочной начинкой (отсюда ее оригинальное название), но в ней можно готовить любые блюда, когда нужны небольшие аккуратные порции.

Похожую утварь, но с более мелкими ячейками, используют уличные торговцы в Таиланде для приготовления кокосовых блинчиков, пудингов и яичницы из перепелиных яиц. Такое же по сути приспособление, но с углублениями несколько другой формы, было и в СССР — с помощью него делали орешки со сгущенкой.

5. Тарелка-терка

10 странных, но полезных в хозяйстве предметов, которыми почему-то не пользуются в странах бывшего СНГ

Керамическая тарелка-терка стала использоваться в странах Средиземноморья, где в блюда традиционно любят добавлять чеснок и цедру лимона. Существенное преимущество тарелки перед обычной теркой заключается в том, что ее намного проще мыть. Также она занимает гораздо меньше места и может храниться с обычными тарелками.

6. Гриль-ведерко

10 странных, но полезных в хозяйстве предметов, которыми почему-то не пользуются в странах бывшего СНГ

Ведерко для гриля придумали в Таиланде. Раньше его активно использовали уличные торговцы для приготовления любых блюд. Сейчас данный предмет покупают в основном для пикников: это удобно, безопасно и не наносит никакого вреда природе. На конфорку из глины можно ставить как кастрюльку, так и решетку.

7. Картофеледавилка

10 странных, но полезных в хозяйстве предметов, которыми почему-то не пользуются в странах бывшего СНГ

У нас превращать картофель в пюре принято с помощью толкушки. В США и Западной Европе предпочитают использовать данный агрегат, который очень похож на огромную чеснокодавилку.

Считается, что этот способ позволяет сохранить целостность клеток крахмала, из-за чего пюре получается более воздушным. Кроме того, райсер (а именно так звучит название этой штуки по-английски) используют для приготовления спагетти-айс — немецкого десерта из мороженого.

8. Электрическая ракетка

10 странных, но полезных в хозяйстве предметов, которыми почему-то не пользуются в странах бывшего СНГ

Очень популярный в Юго-Восточной Азии прибор. Металлическая решетка ракетки пропускает ток. Несколько взмахов в стиле Марии Шараповой — и помещение свободно от москитов и других незваных гостей.

Ракетку лучше использовать, когда репеллент еще не начал действовать, а комаров в комнате много. Работает на обычных пальчиковых батарейках.

9. Крышка для ванны

10 странных, но полезных в хозяйстве предметов, которыми почему-то не пользуются в странах бывшего СНГ

Доски на ванну клали еще в советские времена — чтобы разместить на них тазик с замоченным бельем и другие необходимые вещи, которые больше некуда убрать. Сейчас в целях экономии места такие крышки для ванны используют, к примеру, в Японии. Порой их делают из дерева и других прочных материалов и превращают ванну в массажный столик.

Но одними практическими функциями дело не ограничивается: подобные крышки также используют для декора, особенно в больших ванных комнатах.

10. «Вылизыватель»

10 странных, но полезных в хозяйстве предметов, которыми почему-то не пользуются в странах бывшего СНГ

Специальную лопатку, название которой с голландского языка переводится как «вылизыватель бутылок», придумали, чтобы ни капли ценного продукта не пропало даром. Сейчас такие лопатки делают с силиконовыми наконечниками — они легко входят даже в очень узкие горлышки. «Вылизыватель» пригодится тем, кто ответственно относится к потреблению.


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Сравнительно недавно в наших домах не было кофемолок, ломтерезок, мельничек для специй и много чего еще, что сейчас является привычной хозяйственной утварью....
 
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