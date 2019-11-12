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Кого мы кормим? В Минсельхозпроде рассказали, какие страны покупают нашу сельхозпродукцию

13.11.2019 19:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь в этом году вышла на 11 новых рынков. Между тем из 4 млрд долларов экспорта в трех кварталах этого года на Россию пришлось 3,1 млрд долларов.

– В этом году мы открыли 11 новых рынков: Афганистан, Пакистан, Ангола, Бенин, Кения, Куба, Албания и другие. Практически по всем рынкам в этом году нарастили объемы поставок. За 9 месяцев экспорт составил 4 млрд долларов, что на 4,1% больше, чем в прошлом году, – сообщил журналистам Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода.

Однако пока все же основная часть сельзпродукции уходит в Россию и страны СНГ. Экспорт в Россию за первые три квартала составил 3,1 млрд долларов, в Казахстан – 211 млн долларов и в Украину – 115 млн долларов.

– Мы часто говорим о том, что нам надо снижать зависимость от Российской федерации, это действительно так и есть. Не так это легко сделать. Вместе с тем работа идет. И в текущем периоде мы на 0,6% снизили уровень поставок на российский рынок. Мы должны понимать, что в первую очередь направление диктует экономика. Если выгодно поставлять, то необходимо поставлять и не упускать дополнительный заработок, – отметил Алексей Богданов.


Он рассказал, что экспорт в страны Азии и Океании за год вырос на 10,7%, а в страны Евросоюза – на 8%. По его словам, страны Евросоюза – наиболее сложные для входа наших товаров.

– Не только потому, что есть какие-то политические барьеры. В первую очередь – это таможенное тарифное регулирование, очень высокие тарифы и очень хорошая защищенность европейского рынка, – пояснил он

В целом экспорт в страны дальнего зарубежья сельхпродуктов и продуктов питания составил почти 400 млн долларов.

Топ-5 стран Европейского союза, которые покупают белорусскую сельхозпродукцию

1. Литва – 71 млн долларов

2. Польша – 37,5 млн долларов

3. Германия – 22 млн долларов

4. Латвия – 12 млн долларов

5. Нидерланды – 10 млн долларов

Топ-5 стран Азии и Океании по объемам экспорта белорусской сельхозпродукции

1. Китай – 80 млн  долларов

2. Грузия – 8,2 млн долларов

3. Вьетнам – 7 млн долларов

4. Израиль – 3 млн долларов

5. Япония –  3 млн долларов
 
 
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Беларусь в этом году вышла на 11 новых рынков. Между тем из 4 млрд долларов экспорта в трех кварталах этого года на Россию пришлось 3,1 млрд долларов.
 
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