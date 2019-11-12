|
Прогноз: с 24 ноября начнутся снегопады и ледяные дожди
Источник материала: Партизан
Антициклон с центром над Средней Волгой продолжает препятствовать проникновению в Беларусь активных циклонов с севера Атлантики, которые уже принесли снежную погоду на российский север.
Белгидромет на ближайшие почти две недели прогнозирует тепло до +14°С, редкие дожди и туманы. Достаточно часто почти до конца ноября из-за облаков будет показываться и непривычно, не по-осеннему, яркое солнце.
Однако, по предварительному прогнозу синоптиков, с 24 ноября начнутся снегопады и ледяные дожди, дневная температура воздуха упадет ниже нуля, самая нижняя прогнозная отметка -7°С в светлое время суток и еще ниже по ночам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антициклон с центром над Средней Волгой продолжает препятствовать проникновению в Беларусь активных циклонов с севера Атлантики, которые уже принесли снежную...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)