Прогноз: с 24 ноября начнутся снегопады и ледяные дожди









Белгидромет на ближайшие почти две недели прогнозирует тепло до +14°С, редкие дожди и туманы. Достаточно часто почти до конца ноября из-за облаков будет показываться и непривычно, не по-осеннему, яркое солнце.









Однако, по предварительному прогнозу синоптиков, с 24 ноября начнутся снегопады и ледяные дожди, дневная температура воздуха упадет ниже нуля, самая нижняя прогнозная отметка -7°С в светлое время суток и еще ниже по ночам.



