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Прогноз: с 24 ноября начнутся снегопады и ледяные дожди

13.11.2019 19:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Антициклон с центром над Средней Волгой продолжает препятствовать проникновению в Беларусь активных циклонов с севера Атлантики, которые уже принесли снежную погоду на российский север.



Белгидромет на ближайшие почти две недели прогнозирует тепло до +14°С, редкие дожди и туманы. Достаточно часто почти до конца ноября из-за облаков будет показываться и непривычно, не по-осеннему, яркое солнце.


Однако, по предварительному прогнозу синоптиков, с 24 ноября начнутся снегопады и ледяные дожди, дневная температура воздуха упадет ниже нуля, самая нижняя прогнозная отметка -7°С в светлое время суток и еще ниже по ночам.
 
 
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Антициклон с центром над Средней Волгой продолжает препятствовать проникновению в Беларусь активных циклонов с севера Атлантики, которые уже принесли снежную...
 
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