|
На Украине предложили ввести еще один государственный язык
Источник материала: Партизан
Депутаты Киевсовета обратились к Верховной Раде, кабинету министров и Министерству культуры Украины с предложением обеспечить государственную поддержку украинскому языку жестов.
Об этом сообщается на сайте городского парламента.
По мнению депутатов, принятие такого закона повысит статус языка жестов как полноценного средства общения. В качестве примера они привели Исландию, где язык жестов принято считать государственным.
Авторы идеи также считают, что отсутствие государственной поддержки языка жестов ограничивает права и возможности в обучении, коммуникации, доступе к услугам у пользующихся им граждан.
Ранее, в октябре, министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы в стране перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года. Кроме того, с осени 2023-го на украинский переведут и те учебные заведения, в которых обучение проходит на языках Евросоюза. В свою очередь МИД России заявили, что власти Украины продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, пишет
16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В сентябре 2017 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты Киевсовета обратились к Верховной Раде, кабинету министров и Министерству культуры Украины с предложением обеспечить государственную поддержку...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)