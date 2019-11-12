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На Украине предложили ввести еще один государственный язык

13.11.2019 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутаты Киевсовета обратились к Верховной Раде, кабинету министров и Министерству культуры Украины с предложением обеспечить государственную поддержку украинскому языку жестов.

Об этом сообщается на сайте городского парламента.

По мнению депутатов, принятие такого закона повысит статус языка жестов как полноценного средства общения. В качестве примера они привели Исландию, где язык жестов принято считать государственным.

Авторы идеи также считают, что отсутствие государственной поддержки языка жестов ограничивает права и возможности в обучении, коммуникации, доступе к услугам у пользующихся им граждан.
Ранее, в октябре, министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы в стране перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года. Кроме того, с осени 2023-го на украинский переведут и те учебные заведения, в которых обучение проходит на языках Евросоюза. В свою очередь МИД России заявили, что власти Украины продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, пишет lenta.ru


16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. В сентябре 2017 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.
 
 
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Депутаты Киевсовета обратились к Верховной Раде, кабинету министров и Министерству культуры Украины с предложением обеспечить государственную поддержку...
 
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