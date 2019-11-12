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Оппозиционера Андрея Шарендо сняли с поезда

13.11.2019 18:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Барановичах милиция задержала оппозиционного активиста Андрея Шарендо, пишет "Хартия'97".

 Андрей — муж и доверенное лицо кандидата в депутаты Полины Шарендо-Панасюк.

Сообщается, что Андрея Шарендо сняли с поезда. Основанием была названа проверка документов. Мужчина находится в опорном пункте на станции Барановичи-Полесские.


Андрея Шарендо задерживали во время недавней акции блогера NEXTA, которая прошла в Минске 8 ноября. Тогда он пытался установить технику для показа фильма "Лукашенко. Уголовные материалы". Однако силовики в штатском разломали технику, а самого Шарендо затащили в здание ратуши. Через некоторое время его отпустили.
 
Теги: Минск
 
 
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В Барановичах милиция задержала оппозиционного активиста Андрея Шарендо, пишет "Хартия'97".
 
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