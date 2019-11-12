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Распродажа еды в ресторанах и кафе по достаточно низким ценам! Смотри сервис

13.11.2019 18:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске заработал Telegram-канал, в котором размещается информация о распродаже еды в ресторанах и кафе по достаточно низким ценам. Но количество предложений ограничено.

 О сервисе сообщает TUT.by.

Вся информация сразу появляется в Telegram-канале. Покупатель расплачивается за еду через сайт и получает электронный чек, с которым он может в течение часа забрать блюдо в ресторане.

Это просрочка?

Создатели сервиса объясняют: еда, которую выставляют заведения, не просроченная, ее нужно забрать в течение часа после приготовления. Это те блюда, которые могли остаться в заведении от обеденного меню, или выпечка этого дня в пекарнях, где пекут ежедневно, или официант перепутал заказ, а блюдо уже приготовили. В заведениях также остается много продуктов после доставок — еда пропадает, так как заказавшие ее не берут трубку и не открывают дверь.


К инициативе уже присоединилось 9 столичных заведений: «Хинкальня» и «Грузин.by», Brioche, BonGeni и «Пекарня Дражина», Ayahuasca Social Club, «Винный шкаф», «Пересмешник», «Клумба».


фото: паштет из печени

— Это другой образ мышления: люди не зацикливаются на внешнем виде продукта и не гонятся за только что приготовленной горячей булочкой. Уверена, что белорусы давно уже готовы к такому шагу, просто многие даже не знают, что можно делать по-другому, не тратить дополнительные ресурсы на утилизацию, не выбрасывать еду на свалку, — объясняет идею организатор сервиса Ольга Гринева.

Проект уже стартовал. В день может быть как 10 предложений от заведений, так и 0. Все зависит о того, появятся ли излишки у заведения или нет.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске заработал Telegram-канал, в котором размещается информация о распродаже еды в ресторанах и кафе по достаточно низким ценам. Но количество предложений...
 
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