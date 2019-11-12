"Хватай жизнь за…" - лучшее фото конкурса на самую смешную фотографию дикой природы





Фото: Facebook /Comedy Wildlife Photography Awards





korrespondent.net Фотограф заявила, что рада и горда тем, что ее курьезный снимок получил первое место, пишет





Автор снимка назвала свою работу "Хватай жизнь за…". Она добавила, что счастлива от того, что ее фото станет "поводом для смеха и радости по всему миру".

Жюри престижного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2019 назвало самую смешную фотографию дикой природы. Победившее фото было опубликовано на официальной странице конкурса в Facebook.









Лучшим снимком стала работа Сары Скиннер, которую фотограф назвала "Хватай жизнь за...".





Женщина запечатлела курьезный момент, когда львенок пытается лапами ухватить "достоинство" взрослого льва.





Скиннер отметила, что рада и горда тем, что ее снимок получил на конкурсе первое место.











