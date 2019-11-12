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Украина откроет новые железнодорожные маршруты в Беларусь. Когда и какие?

13.11.2019 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Акционерное общество «Українська залізниця» в следующем году планирует открыть два новых поезда в Беларусь.

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, представляя в Харькове перечень изменений в транспортной сфере на 2020 год, предполагается открыть маршруты Львов - Минск через Ковель и Брест и Гомель - Киев, пишет радио Свобода.

Кроме того, по словам министра, в «поезд четырех столиц», который пока что соединяет Киев, Минск, Вильнюс и Ригу, присоединиться и столица Эстонии Таллинн.
Владислав Криклий добавил, что перед этим украинская железная дорога имеет обновить подвижной состав. В частности, планируется закупить 26 новых пассажирских вагонов.


«Мы должны быстро и качественно делать свою работу, чтобы создать удобный сервис для украинцев и перевести транспортную сферу и инфраструктуру на европейский уровень», - заявил министр инфраструктуры Украины.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Акционерное общество «Українська залізниця» в следующем году планирует открыть два новых поезда в Беларусь.
 
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