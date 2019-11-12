Украина откроет новые железнодорожные маршруты в Беларусь. Когда и какие?

пишет радио Свобода. Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, представляя в Харькове перечень изменений в транспортной сфере на 2020 год, предполагается открыть маршруты Львов - Минск через Ковель и Брест Гомель - Киев,радио Свобода.





Кроме того, по словам министра, в «поезд четырех столиц», который пока что соединяет Киев, Минск, Вильнюс и Ригу, присоединиться и столица Эстонии Таллинн.

Владислав Криклий добавил, что перед этим украинская железная дорога имеет обновить подвижной состав. В частности, планируется закупить 26 новых пассажирских вагонов.









«Мы должны быстро и качественно делать свою работу, чтобы создать удобный сервис для украинцев и перевести транспортную сферу и инфраструктуру на европейский уровень», - заявил министр инфраструктуры Украины.



