"Камаз" нарвался на столб в Бресте - водителя и пассажира доставали спасатели

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и медики. Спасатели при помощи аварийно-спасательного инструмента извлекли из кабины водителя и пассажира. Они живы, доставлены в областную больницу.













Предварительная информация: водитель автомобиля "КамАЗ" во время движения зацепил башенно-стреловым краном бетонную опору. Она обрушилась на кабину, придавив находящихся в ней водителя и пассажира, сообщает МВД