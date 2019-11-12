|
"Камаз" нарвался на столб в Бресте - водителя и пассажира доставали спасатели
Источник материала: Партизан
Сегодня около 15:30 в Бресте на улице Генерала Попова на грузовой автомобиль упала бетонная опора. В кабине автомобиля оказались заблокированными два человека.
На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и медики. Спасатели при помощи аварийно-спасательного инструмента извлекли из кабины водителя и пассажира. Они живы, доставлены в областную больницу.
Предварительная информация: водитель автомобиля "КамАЗ" во время движения зацепил башенно-стреловым краном бетонную опору. Она обрушилась на кабину, придавив находящихся в ней водителя и пассажира, сообщает МВД
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня около 15:30 в Бресте на улице Генерала Попова на грузовой автомобиль упала бетонная опора. В кабине автомобиля оказались заблокированными два человека.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)